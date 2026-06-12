Nuovo down per Meta: Facebook e Instagram non funzionano per migliaia di utenti

Si registra nel primo pomeriggio di venerdì 12 giugno un nuovo disservizio che coinvolge le principali piattaforme del gruppo Meta Platforms, con problemi diffusi per Facebook e Instagram.
Numerosi utenti, tentando di accedere ai propri profili o alle pagine dei due social, si sono trovati di fronte a schermate bianche o al messaggio “Spiacenti, questa pagina non è disponibile”, segnale tipico di un malfunzionamento temporaneo dei servizi.
Secondo quanto riportato anche dalla piattaforma Downdetector, fino alle 15.30 circa si è registrato un aumento significativo delle segnalazioni di errore, confermando un picco di criticità a livello internazionale.
Al momento non risultano invece particolari disagi per gli utenti di WhatsApp, che continua a funzionare regolarmente.