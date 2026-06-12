Domodossola si veste d'arte: inaugurata la grande scritta all'uncinetto in piazza Rovereto

Da giovedì pomeriggio piazza Rovereto a Domodossola accoglie una nuova e originale installazione dedicata alla città. Sul balcone dello storico Palazzo Mellerio, edificio risalente al 1818 e fatto costruire dal conte Giacomo Mellerio, campeggia infatti una grande scritta "Domodossola" realizzata all'uncinetto. Colorata ma al tempo stesso raffinata ed elegante, l'opera si integra armoniosamente con il pregio architettonico dell'edificio e rappresenta un omaggio alla città. L'installazione riproduce infatti sia il nome di Domodossola sia il suo stemma civico.

L'opera è stata realizzata dal gruppo "I Fili Liberi", nato all'interno dell'associazione culturale Whynot, presieduta da Martina Bianchetti. Le componenti del gruppo, coordinate dalla maestra Adriana Steffe, hanno lavorato per circa tre mesi alla creazione dell'installazione, lunga complessivamente cinque metri. La scritta e lo stemma resteranno esposti per tutta l'estate, contribuendo ad arricchire il centro storico con un elemento artistico capace di unire creatività, tradizione e senso di appartenenza al territorio.

"I Fili Liberi" fa parte dei corsi creativi e socializzanti promossi dall'associazione Whynot. Attualmente il laboratorio è dedicato alle tecniche dell'uncinetto, ma in futuro è previsto un ampliamento delle attività anche al cucito. Il gruppo non è nuovo a iniziative di questo genere: negli anni ha già realizzato altre installazioni all'uncinetto in diversi punti della città, riscuotendo apprezzamento da parte dei cittadini.