Comuni montani, Uncem: "Dibattito kafkiano sul decreto legge, ma la montagna è una cosa seria"

“È magnifico assistere a un dibattito kafkiano, anche tra importanti palazzi istituzionali dello Stato, sull'elenco dei comuni montani prodotto da qualche mese a seguito della legge 131 del 2015”. Così in una nota Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.

“C’è chi dice si, ma naturalmente c'è ora chi dice no, come sempre canta Vasco rotolando giù da Zocca - prosegue -. Poi c'è chi dirà forse. Non fosse una cosa molto molto seria, verrebbe veramente da sorridere. Restiamo seri e preoccupati invece. Perché tutto avevamo previsto anni fa, e tutto avevamo previsto un anno e due fa, unici a scrivere nei documenti di osservazione e proposta al ddl in Commissione in Camera e Senato che quell'elenco avrebbe creato tanto caos. Speravamo di sbagliarci. Anche ammettere l'errore è prezioso, decisivo in politica. Invece non ci siamo sbagliati. C'è chi dice no e noi l'avevamo detto. Ora il vero punto è che il fondo montagna annualità 2025 e pure il 2026 è fermo. In attesa dell'elenco dei comuni impantanato e stretto già tra troppi ricorsi. Non ridiamo e non sorridiamo. Siamo preoccupati e affranti. La montagna è una cosa seria. Gli enti locali, i comuni, pure. Uncem non invitata ancora una volta in Unificata abbassa la testa. Non piegata, ma con sofferenza per le vicende dei palazzi che si riversano, checché qualcuno ne pensi, sulle comunità locali, sui sindaci, sugli equilibri delicati e sulla coesione tra territori. Era tutto previsto. E oggi dire no dopo aver detto si, ci piace, è kafkiano. Forse la campagna elettorale è iniziata per molti. Non per noi. Per chi la montagna è una cosa seria, per noi, gettiamo ponti, disponibili a togliere dal disordine questo sistema. Ci sarà pur un equilibrio sopra la follia”.