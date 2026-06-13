A Vogogna un corso sulle farfalle diurne dell’Italia nord-occidentale

Il 16 e 17 giugno a Vogogna si terrà un corso dedicato alla vita, all’ecologia e al riconoscimento delle farfalle diurne dell’Italia nord-occidentale, un’iniziativa formativa rivolta a appassionati, studiosi e operatori del settore naturalistico.

Il corso è organizzato dal Parco Nazionale Val Grande in collaborazione con l’Università di Torino e si articola in due giornate di approfondimento tra attività teoriche e pratiche. Martedì 16 giugno il programma prevede una prima lezione in aula al mattino, seguita nel pomeriggio da una sessione pratica, anch’essa in ambiente controllato, dedicata all’osservazione e all’analisi delle specie.

La seconda giornata, mercoledì 17 giugno, sarà invece interamente dedicata a un’uscita sul campo, durante la quale i partecipanti potranno applicare le conoscenze acquisite, osservando le farfalle nel loro habitat naturale e approfondendo tecniche di riconoscimento e studio.