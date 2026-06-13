Le previsioni meteo per il fine settimana

Torna il caldo nel weekend. “Un vasto promontorio anticiclonico interessa tutto il Mediterraneo centro-occidentale, garantendo belle giornate soleggiate sul Piemonte, con lo zero termico oltre i 4000 m e temperature in graduale aumento, superiori ai 30°C in pianura. Da domenica l'alta pressione – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - comincerà a cedere, portando solo un lieve abbassamento dello zero termico e nuvolosità alta in transito”.

SABATO 13 GIUGNO 2026

Nuvolosità: cielo sereno. Precipitazioni: assenti. Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 4200-4300 m, lievemente più basso a nord. Venti: deboli sulle Alpi, inizialmente da nordovest con rinforzi moderati su Alpi Pennine e Lepontine, in rotazione da ovest nel pomeriggio; deboli sull'Appennino e in pianura, variabili al mattino e da sud nel pomeriggio con locali rinforzi su Astigiano e Alessandrino

DOMENICA 14 GIUGNO 2026

Nuvolosità: cielo velato al mattino, sereno nel pomeriggio con possibile formazione di cumuli sui settori alpini. Precipitazioni: assenti salvo deboli isolati rovesci pomeridiani sui settori alpini. Zero termico: in lieve calo fino a 3900-4000 m nel pomeriggio. Venti: deboli dai quadranti occidentali sulle Alpi, con locali rinforzi sulle Pennine e Lepontine. Deboli variabili sull'Appennino. In pianura deboli da sud, con rinforzi su Astigiano e Alessandrino