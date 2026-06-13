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Attualità | 13 giugno 2026, 08:00

Le previsioni meteo per il fine settimana

Torna il caldo, temperature in ulteriore risalita sabato

Le previsioni meteo per il fine settimana

Torna il caldo nel weekend. “Un vasto promontorio anticiclonico interessa tutto il Mediterraneo centro-occidentale, garantendo belle giornate soleggiate sul Piemonte, con lo zero termico oltre i 4000 m e temperature in graduale aumento, superiori ai 30°C in pianura. Da domenica l'alta pressione – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - comincerà a cedere, portando solo un lieve abbassamento dello zero termico e nuvolosità alta in transito”.

 

SABATO 13 GIUGNO 2026

Nuvolosità: cielo sereno. Precipitazioni: assenti. Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 4200-4300 m, lievemente più basso a nord. Venti: deboli sulle Alpi, inizialmente da nordovest con rinforzi moderati su Alpi Pennine e Lepontine, in rotazione da ovest nel pomeriggio; deboli sull'Appennino e in pianura, variabili al mattino e da sud nel pomeriggio con locali rinforzi su Astigiano e Alessandrino

 

DOMENICA 14 GIUGNO 2026

Nuvolosità: cielo velato al mattino, sereno nel pomeriggio con possibile formazione di cumuli sui settori alpini. Precipitazioni: assenti salvo deboli isolati rovesci pomeridiani sui settori alpini. Zero termico: in lieve calo fino a 3900-4000 m nel pomeriggio. Venti: deboli dai quadranti occidentali sulle Alpi, con locali rinforzi sulle Pennine e Lepontine. Deboli variabili sull'Appennino. In pianura deboli da sud, con rinforzi su Astigiano e Alessandrino

Redazione

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