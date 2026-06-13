Elteep lancia il suo nuovo brano insieme al team Margaroli-Natoli

La musica incontra la velocità in una collaborazione tutta ossolana che porta il nuovo singolo di Elteep direttamente sotto i riflettori di uno degli eventi più attesi dell’estate. Il giovane artista locale, all’anagrafe Lucas Vivarelli, ha scelto infatti una vetrina decisamente originale per promuovere il suo ultimo lavoro discografico, disponibile da venerdì scorso su tutte le principali piattaforme digitali.

Per accompagnare l’uscita del brano, Elteep ha avviato una partnership con l’equipaggio composto da Fabrizio Margaroli e Leone Natoli, protagonisti del 26° Rally delle Valli Ossolane. Il risultato è una promozione fuori dagli schemi che unisce due mondi apparentemente distanti, ma accomunati da energia, passione e capacità di coinvolgere il pubblico.

I riferimenti al nuovo singolo sono infatti ben visibili sulla Skoda Fabia RS Rally2 con cui Margaroli e Natoli affronteranno la competizione. Una scelta che trasforma l’auto da gara in un vero e proprio mezzo di comunicazione itinerante, capace di portare il nome dell’artista lungo le strade della manifestazione e davanti a migliaia di appassionati.

"Unire l’adrenalina delle note a quella dei motori è stato naturale", spiegano dall’entourage del cantante. "Margaroli e Natoli rappresentano la grinta e la passione del nostro territorio, gli stessi valori che Lucas mette nella sua musica".

L’iniziativa rappresenta un modo innovativo per valorizzare il talento locale e far conoscere il nuovo progetto artistico di Elteep, che continua il suo percorso nel panorama urban con un brano destinato ad accompagnare l’estate. Chi seguirà il Rally delle Valli Ossolane potrà quindi imbattersi non solo nello spettacolo sportivo, ma anche in una curiosa operazione di promozione musicale che lega il territorio, i suoi giovani talenti e una delle manifestazioni più amate della zona.

Il nuovo singolo di Elteep è già disponibile all’ascolto online e trova così nel Rally delle Valli Ossolane una vetrina d’eccezione, capace di amplificarne la visibilità e di raccontare un’altra faccia della creatività ossolana.