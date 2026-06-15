Cooperazione, apre il nuovo Foncooper da 4,2 milioni di euro

La Regione Piemonte rafforza il proprio sostegno al sistema cooperativo con l'apertura del nuovo bando Foncooper, il fondo di rotazione che mette a disposizione 4,2 milioni di euro per finanziare programmi di sviluppo e investimento delle società cooperative piemontesi. La misura consentirà di sostenere progetti con una copertura fino al 70% delle spese ammissibili attraverso finanziamenti a tasso agevolato, favorendo crescita dimensionale, innovazione, competitività e nuova occupazione.

“Le cooperative - dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano - rappresentano una componente essenziale dell'economia piemontese e contribuiscono in modo determinante alla coesione sociale, alla crescita dei territori e alla salvaguardia dei posti di lavoro. Con questa misura confermiamo la scelta di affiancare chi investe, produce e crea occupazione. In una fase economica che richiede capacità di adattamento e nuovi investimenti la Regione mette a disposizione strumenti finanziari concreti per sostenere la competitività delle imprese cooperative e accompagnarne i percorsi di sviluppo”.

Foncooper costituisce da anni uno degli strumenti più efficaci della politica industriale regionale dedicata alla cooperazione e sostiene investimenti finalizzati all'aumento della produttività e dell'occupazione, all'ammodernamento degli impianti, alla valorizzazione delle produzioni, alla riconversione aziendale, allo sviluppo dei servizi e al miglioramento delle performance ambientali delle imprese. Particolare rilevanza assume inoltre il sostegno alle operazioni di Workers BuyOut, a cui possono fare ricorso le realtà imprenditoriali per la nascita di nuove società cooperative attraverso le quali i lavoratori rilevano attività produttive in crisi, garantendo continuità industriale e occupazionale.

“Foncooper è una misura che unisce sviluppo economico e responsabilità. Sosteniamo investimenti che rendono le imprese più solide, innovative e competitive e allo stesso tempo difendiamo competenze, professionalità e posti di lavoro. Quando istituzioni, imprese e lavoratori fanno squadra - sottolinea l'assessore Tronzano - è possibile trasformare situazioni di difficoltà in nuove opportunità di crescita. Continuiamo a investire su un modello imprenditoriale che genera valore economico, occupazione stabile e radicamento territoriale”.

Il bando è rivolto alle società cooperative piemontesi, comprese quelle operanti nei comparti agricoli della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, che intendano realizzare programmi di investimento per l'ammodernamento dei processi produttivi, l'innovazione tecnologica, il potenziamento delle attività e il miglioramento della sostenibilità ambientale. Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2026. Il testo del bando è reperibile su https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/fondo-rotativo-foncooper