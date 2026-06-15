Export in crescita per il VCO: +5,1% nel primo trimestre 2026, è la migliore performance dell’Alto Piemonte

Nel primo trimestre del 2026 il Verbano Cusio Ossola si distingue come la provincia con la migliore performance export dell’Alto Piemonte, registrando un incremento del +5,1% per un valore complessivo che supera i 205 milioni di euro.

Il risultato positivo è sostenuto principalmente dalla crescita dei due principali comparti locali: i metalli di base e prodotti in metallo (+13,4%) e le sostanze chimiche (+37,1%), che confermano una buona capacità di tenuta e sviluppo sui mercati internazionali.

Sul piano geografico, il principale mercato di riferimento resta la Svizzera, che segna un aumento del +35,7%, seguita dalla Germania (+16,4%). In calo, invece, le esportazioni verso la Francia (-17,4%). Nel complesso, l’Unione Europea rappresenta il 62,9% dell’export provinciale, ma registra una flessione del -5,1%, mentre le vendite verso i Paesi extra-UE crescono del +28,4%, trainate proprio dalla domanda svizzera.