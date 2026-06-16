Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Le offerte di lavoro proposte per la settimana dal Centro per l’Impiego di Omegna. Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it
- 20262343 Bar tabaccheria di Verbania ricerca un/una BARISTA da inserire nel proprio team. Opportunità con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Orario su due turni, 40h settimanali da lunedì al sabato con due giorni di riposo.
- 20263664 Ristorante di Mergozzo ricerca un aiuto cuoco a cui verrà affidata la preparazione della linea in supporto al cuoco. Preferibile pregressa esperienza nella mansione, a conoscenza della normativa HACCP. Contratto p.time di 4 mesi orario martedì a venerdì dalle ore 18.00 alle ore 22.00, il sabato e la domenica turni dalle ore 11.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 22.00.
- 20263584 Farmacia di Verbania ricerca un/una addetto/a al reparto cosmesi e supporto al magazzino. Orario p.time 25h e 30minut alla settimana da lunedì al sabato. Riposi martedì e domenica. Contratto a tempo determinato di 12 mesi per sostituzione maternità.
- 20263629 Studio notarile di Omegna ricerca un/una segretario/a che si occupi dell’accoglienza clienti, gestione appuntamenti, gestione e-mail e centralino. Inserimento tramite TIROCINIO 600€ mensili.
- 20263573 Società di logistica cerca per nuovo store Food & Beverage a Crevoladossola, due magazzinieri addetti alle consegne. Si richiede pat.B, flessibilità oraria e serietà. Tempo determinato di tre mesi, lavoro di 6 ore su turni dal lunedì al sabato.
- 20263558 e 20263559 Ente ospedaliero situato sulle alture di Oggebbio ricerca rispettivamente 1 CUOCO/A e AIUTO CUCINA da inserire all’interno del proprio staff per copertura ferie estive. Contratto a termine di 4 mesi, su due turni 7.00/15.05 oppure 13:40 - 21:30.
- 20262609 Osteria Pub di Domodossola cerca 1 aiuto cuoco/a con minima esperienza per accompagnare lo chef nel lavoro di preparazione di piatti semplici e veloci durante il servizio. Si richiede disponibilità al lavoro serale anche nei week-end e festivi, autonomia negli spostamenti, serietà e buona predisposizione al lavoro in un gruppo giovane e dinamico.
- 20263422 Beverage store di nuova apertura a Crevoladossola cerca un terzo referente con mansioni di gestione operativa del negozio e rapporti con fornitori e clienti. Indispensabile esperienza, disponibilità a trasferte. Tempo determinato iniziale sei giorni su sette full time tre mesi.
- 20263422 Beverage store di nuova apertura a Crevoladossola cerca un terzo referente con mansioni di gestione operativa del negozio e rapporti con fornitori e clienti. Indispensabile esperienza, disponibilità a trasferte. Tempo determinato iniziale sei giorni su sette full time tre mesi.
- 20263420 Azienda di Baveno cerca 2 apprendisti elettricisti con voglia di imparare il mestiere per posa impianti elettrici. Si offre contratto di apprendistato full time.
- 20263366 Azienda di Verbania cerca un elettricista con esperienza per installazione di impianti elettrici civili, capace di lavorare in autonomia. Contratto a tempo determinato sei mesi full time finalizzato alla stabilizzazione.