Ultimo appuntamento con le degustazioni di miele piemontese, gran finale il 17 giugno da Qui da Noi

Si concluderà mercoledì 17 giugno, alle ore 18, da Qui da Noi, in corso Francia 325 a Torino, il ciclo delle degustazioni di miele piemontese promosso e organizzato da Piemonte Miele e finanziato nella cornice del bando regionale Regolamento UE 2115/2021 – Aiuti nel settore dell’apicoltura. L’appuntamento rappresenta l’ultima tappa di un percorso che, tra febbraio e giugno, ha coinvolto il pubblico in sei momenti dedicati alla conoscenza del miele piemontese di qualità, alle sue caratteristiche organolettiche e al ruolo centrale delle analisi.

Gli incontri si sono riconfermati uno strumento importante per avvicinare i consumatori al lavoro che sta dietro a ogni vasetto di miele. Dopo il riscontro positivo raccolto negli anni precedenti, anche nel 2026 le degustazioni in presenza hanno permesso di trasformare un tema tecnico, come quello delle analisi melissopalinologiche, organolettiche e chimico-fisiche, in un’esperienza accessibile, concreta e partecipata.

Durante gli appuntamenti, gli oltre 120 partecipanti sono stati guidati dal personale del controllo qualità e accompagnati nella scoperta delle diverse tipologie di miele piemontese, con il supporto dei materiali informativi messi a disposizione, in modo da imparare a valutarne qualità, origine e caratteristiche.

Il percorso ha coinvolto location diverse, selezionate anche per il loro legame con il territorio, con il mondo cooperativo e con realtà attente all’inclusione e all’impegno sociale. Quattro degustazioni hanno coinvolto locali cooperativi attivi su Torino e provincia, tra cui la Locanda nel Parco della cooperativa Mirafiori, Vasté Bistrò Giacosa, le Fonderie Ozanam e la Locanda del Priore di Vaie, della cooperativa Amico di Almese.

Quest’anno, una delle degustazioni è stata realizzata nell’ambito della nona edizione della Sagra del Gorgonzola di Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, offrendo l’occasione per proporre il miele piemontese in abbinamento con i formaggi locali.

L’appuntamento conclusivo del 17 giugno sarà quindi l’occasione per riportare al centro il miele piemontese, il lavoro degli apicoltori e l’importanza delle analisi come strumento di garanzia e valorizzazione. È possibile prenotare gratuitamente il proprio posto al link EventBrite: https://www.eventbrite.com/e/degustazione-gratuita-di-miele-piemontese-tickets-1991564724703?aff=oddtdtcreator

“Le degustazioni ci hanno confermato che il pubblico è interessato a conoscere meglio il miele piemontese, soprattutto quando ha la possibilità di assaggiarlo, fare domande e confrontarsi direttamente con chi lavora ogni giorno sulla qualità - dichiara Davide Colombo, presidente di Piemonte Miele - Per noi parlare di analisi significa parlare di trasparenza, tutela del consumatore e valorizzazione del lavoro degli apicoltori. La qualità non è un concetto astratto, ma si costruisce con competenze, controlli e responsabilità lungo tutta la filiera. Questi incontri ci permettono di raccontarlo in modo semplice, partendo da un’esperienza concreta e immediata come la degustazione”.