Ultima campanella, inizia l'estate per migliaia di studenti

L'ultima campanella è suonata questa mattina per gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado del territorio. Si conclude così un anno scolastico fatto di lezioni, verifiche, progetti, uscite didattiche e attività che hanno accompagnato migliaia di bambini e ragazzi fino al traguardo di giugno.

Per molti è arrivato il momento del meritato riposo dopo mesi trascorsi tra banchi, compiti e interrogazioni. Da oggi iniziano infatti ufficialmente le vacanze estive, che per tanti studenti saranno scandite da centri estivi, attività sportive, soggiorni all'estero, vacanze studio e momenti da trascorrere con famiglia e amici. La scuola dell'infanzia proseguirà invece le attività fino al 30 giugno, garantendo ancora alcune settimane di presenza ai più piccoli.

Nel pomeriggio di oggi inizieranno a essere pubblicati i tabelloni delle scuole secondarie di primo grado con gli esiti dell'anno scolastico e le ammissioni all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Per gli studenti di terza media si apre quindi la fase più impegnativa dell'anno: a seconda degli istituti, gli esami prenderanno il via giovedì o venerdì con la prova scritta di italiano, seguita nei giorni successivi dalle prove di matematica e delle lingue straniere, prima dei colloqui orali. Ancora in corso, invece, gli scrutini nelle scuole superiori.

Gli esiti finali e le ammissioni all'esame di maturità saranno pubblicati nei prossimi giorni. Per i maturandi il conto alla rovescia è ormai iniziato. La prima prova scritta dell'esame di Stato è in programma giovedì 18 giugno alle 8.30 e sarà uguale in tutta Italia. Seguirà poi la seconda prova e, successivamente, i colloqui orali. Guardando già al prossimo anno scolastico, nelle scuole della provincia sono attesi in totale 15.599 studenti: 4.616 nella scuola primaria, 3.501 nella scuola secondaria di primo grado e 7.482 nella scuola secondaria di secondo grado.

Prima del ritorno in classe ci saranno però quasi tre mesi di pausa. Un tempo prezioso per recuperare energie, coltivare passioni, fare nuove esperienze e prepararsi alle sfide future. L'appuntamento con la prima campanella del nuovo anno scolastico è fissato per lunedì 14 settembre.