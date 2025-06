Pallanzeno si prepara alla festa patronale di San Pietro

Il paese si prepara alla patronale di San Pietro. I festeggiamenti sono iniziati con il torneo di calcio dei rioni memorial don Luigi Tramonti e proseguono il 27 giugno alle 17 con una dimostrazione di Judo a cura dell'associazione Judo Club Valle Ossola. Alle 19 vi sarà l'apertura della mostra realizzata dagli Amici del Colore, alle 19 Zumba per tutti con Francesco. Alle 21 musica 360 gradi animazione di Laura e Francesco. Alle 21 premiazione del Memorial don Luigi Tramonti.

Il giorno 28 alle 15 just dance e giochi per bambini nutella party, animazione e dimostrazione di tiro con l'arco. Alle 21 serata danzante con i Cinque per Cento. Il 29 alle 21 serata danzante con i Vicini di casa ed estrazione sottoscrizione a premi. Per tutta la festa funzionerà un servizio bar con specialità alla griglia, panini e salamelle. Il programma religioso invece prevede giovedì 26 alle 20.30 la messa, venerdì 27 alle 18 il rosario e il 28 giugno alle 17 la messa. Il 29 festa di San Pietro messa solenne alle 20 al termine benedizione dei bambini, processione con la statua di San Pietro con la partecipazione della banda di Formarco.