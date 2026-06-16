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Sanità | 16 giugno 2026, 17:10

Consegna pannoloni, la Regione cambia rotta: servizio internalizzato dal 1° luglio

Alla ditta sono state applicate penali da 800 mila euro

Consegna pannoloni, la Regione cambia rotta: servizio internalizzato dal 1° luglio

«La situazione che si è venuta a creare nella consegna dei pannoloni e dei dispositivi per l’assorbenza è inaccettabile, soprattutto perché colpisce persone fragili, anziani e non autosufficienti e determina disagi che non possono essere tollerati. Siamo pienamente consapevoli delle criticità che continuano a manifestarsi nonostante gli interventi già adottati dalla Regione e dalle Aziende sanitarie.

Negli scorsi mesi abbiamo assunto decisioni drastiche, arrivando alla revoca del precedente affidamento per gravi inadempienze e applicando alla ditta penali per circa 800 mila euro. Si è anche deciso di riorganizzare il servizio, ma è evidente che persistono problemi logistici che richiedono ulteriori correttivi».

Dal 1° luglio ci sarà un cambiamento radicale: punteremo sull’internalizzazione con il coinvolgimento di Amos, per cessare definitivamente i rapporti improduttivi e dannosi con i privati e gestire direttamente il servizio»

Lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi.


 

cs

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