Medici di famiglia, ancora emergenza in Ossola: un pensionamento e una sospensione di attività

Non si ferma l’emergenza medici di famiglia nel Vco. In un periodo caratterizzato dalla crescente difficoltà da parte dei cittadini per l’assegnazione di un medico di famiglia e da numerose polemiche sollevate a causa del malfunzionamento di alcuni servizi, arriva la notizia di un nuovo pensionamento, a cui si aggiunge la sospensione temporanea del servizio di un altro medico, entrambi in Ossola.

L’Asl Vco comunica infatti che a partire dal 1° luglio la dottoressa Maria Grazia Porcu cesserà la propria attività di medico di famiglia. Inoltre, la dottoressa Angela Bonfanti ha sospeso temporaneamente l’attività, per un periodo attualmente non determinabile. Entrambe le dottoresse hanno ambulatori nell’ambito territoriale Ossola.

I pazienti rimasti orfani di medico - compresi i pazienti della dottoressa Bonfanti, per la quale non è stato possibile nominare un sostituto - possono rivolgersi all’ambulatorio dedicato, attivato a Piedimulera (in via Boiti 1), esclusivamente previa prenotazione ai numeri 0323 541718 o 0323 541719 nei giorni feriali dalle 9.00 alle 20.00.

Inoltre, per visite e impegnative è possibile contattare i medici che hanno aderito al progetto “Pazienti senza medico”, sempre previa prenotazione (in allegato l’elenco completo).

In caso di eventuali posti liberi, sarà possibile ottenere l’assegnazione di un nuovo medico di famiglia tramite il portale online salutepiemonte.it oppure presso gli sportelli del distretto di Domodossola, in via Scapaccino 47.