Caldo estremo e poca pioggia: consumi limitati di acqua a Cimamulera

Il caldo estremo e la mancanza di pioggia stanno iniziando ad avere importanti conseguenze anche sul territorio del Vco. In particolare nel comune di Piedimulera, dove il sindaco Alessandro Lana ha emesso un’ordinanza riguardante la limitazione dell’uso di acqua solo per finalità domestiche e igienico-sanitarie; il provvedimento riguarda in particolare l'acqua proveniente dal bacino della frazione di Cimamulera.

“Il provvedimento - spiega il primo cittadino - si è reso necessario a causa delle scarse precipitazioni e del grande caldo che ha portato a un calo della portata delle risorse idriche. Acqua Novara Vco ha risolto diversi guasti, ridotto la dispersione idrica con nuove tubazioni, pulito le prese e immesso tutte le possibili fonti di approvvigionamento nel bacino. È necessario però evitare il consumo notturno in particolare per bagnare i giardini. A tal proposito, i cittadini della frazione possono organizzarsi con i bidoni e caricarli tramite le fontane site nel capoluogo, dove il bacino è servito dal pozzo e quindi ha possibilità di sopportare maggiore prelievo di acqua”.

L’ordinanza, emessa nei giorni scorsi, rimarrà valida per l’intera stagione estiva e prevede anche la chiusura delle fontane delle frazioni fino a quando non si uscirà dal periodo di secca. “Ricordiamo – conclude il sindaco - che comportamenti egoisti di pochi singoli possono mettere in difficoltà molti nuclei familiari a partire dall'abitato di Meggiana e la Selva; auspichiamo un atteggiamento rispettoso e di buon senso da parte di tutti. Noi continueremo a lavorare con Acqua Novara Vco per trovare nuove fonti di approvvigionamento e soluzioni di accumulo che possano aumentare la capienza delle risorse idriche ad oggi messe sotto stress”.