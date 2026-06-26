Sette vigili del fuoco del Vco promossi capi squadra dopo il corso di formazione

Nuovo traguardo professionale per sette vigili del fuoco in servizio al Comando provinciale del Verbano Cusio Ossola, che hanno ottenuto la promozione al ruolo di capo squadra al termine di un percorso formativo della durata di tre mesi.

Il corso, organizzato dalla Direzione Centrale per la Formazione e dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte, ha alternato lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e sopralluoghi tecnici svolti con il supporto dei funzionari del Comando del Vco.

Durante la formazione i partecipanti hanno approfondito numerosi aspetti legati all'attività operativa, tra cui la gestione degli scenari di soccorso più complessi, la prevenzione incendi, la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e le procedure di intervento in situazioni di emergenza. Una parte del percorso è stata dedicata anche all'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alle responsabilità del capo squadra, figura che riveste anche il ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni. Non sono mancati approfondimenti sugli aspetti organizzativi e sul coordinamento delle operazioni di soccorso, con particolare attenzione alle sfide poste dalle nuove tecnologie e ai rischi connessi.

I sette neo capi squadra entreranno ufficialmente in servizio dal 29 giugno, assumendo il compito di coordinare le squadre operative impegnate quotidianamente negli interventi sul territorio provinciale. Per loro si apre una nuova fase della carriera professionale, accompagnata dagli auguri del Comando per un percorso ricco di soddisfazioni e di nuovi successi al servizio della comunità.