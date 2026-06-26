Ossola Events costretta alla chiusura anticipata, il sindaco Dotta: "Continueremo a sostenere chi fa vivere il territorio"

“Summer Vibes”, gli appuntamenti estivi organizzati sul territorio dal gruppo Ossola Events – di cui il primo è in programma sabato 27 giugno a Vogogna – dovranno chiudere anticipatamente. Lo hanno annunciato gli organizzatori: “Con grande rammarico siamo costretti a comunicarvi che l’evento di questo sabato terminerà alle ore 1.00. Questa decisione non dipende da Ossola Events, ma da una disposizione della Questura che, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, imporrà questo orario a gran parte delle manifestazioni del nostro territorio”.

Un cambiamento dell’ultimo minuto che ha causato non poco rammarico tra gli organizzatori, che si dicono “profondamente dispiaciuti”, perché “in questi anni abbiamo investito tempo, energie e risorse per organizzare eventi sempre più curati, mettendo la sicurezza al primo posto”.

Un messaggio di vicinanza arriva ai ragazzi di Ossola Events direttamente dal primo cittadino di Vogogna, Fausto Dotta: Desidero esprimere, a nome dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità di Vogogna, la più sincera solidarietà e vicinanza a Ossola Events per la situazione che si è venuta a creare in occasione dell'evento di questo fine settimana”, scrive il sindaco. Che prosegue: “Conosciamo bene l'impegno, la passione e il senso di responsabilità che caratterizzano il lavoro dell'associazione. Dietro ogni manifestazione organizzata da Ossola Events vi sono mesi di preparazione, sacrificio e dedizione, svolti esclusivamente per offrire occasioni di incontro, socialità e valorizzazione del nostro territorio. È importante ricordare che l'attività dell'associazione non ha finalità di lucro. I volontari mettono gratuitamente a disposizione il proprio tempo e le proprie energie e il ricavato delle iniziative viene destinato a finalità benefiche e a progetti di interesse collettivo. Questo rende ancora più prezioso il loro impegno e il valore che tali eventi rappresentano per la nostra comunità. Comprendiamo il rammarico espresso nel comunicato e condividiamo il dispiacere di tanti cittadini che vedono modificarsi abitudini e tradizioni che per anni hanno rappresentato momenti importanti di aggregazione e serenità. Allo stesso tempo, siamo consapevoli delle esigenze di sicurezza e delle responsabilità che oggi gravano su chi organizza eventi pubblici”.

“Proprio per questo – prosegue Dotta - ritengo doveroso sottolineare il grande lavoro svolto da Ossola Events, che nel corso degli anni ha sempre dimostrato attenzione, serietà e collaborazione con le istituzioni, mettendo la sicurezza delle persone al primo posto e contribuendo in modo significativo alla vitalità sociale e culturale della nostra comunità. L'amministrazione comunale continuerà a sostenere tutte le associazioni che, con spirito volontario e autentico amore per il territorio, si impegnano per creare occasioni di incontro e partecipazione. Il loro contributo rappresenta un patrimonio prezioso che merita rispetto, riconoscenza e sostegno. A Ossola Events va il nostro ringraziamento per quanto fatto finora e l'augurio di poter continuare, con la stessa passione e determinazione, a offrire eventi di qualità per tutta la comunità, con la consapevolezza che ogni loro iniziativa genera un beneficio concreto che va ben oltre il semplice momento di festa”.