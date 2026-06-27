Le previsioni meteo per il fine settimana

Caldo torrido nel weekend. “Si intensifica l'ondata di calore sul Piemonte, a causa del rinforzo del robusto anticiclone sull'Europa centrale. Le temperature – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - saranno in ulteriore aumento, con valori che potranno raggiungere i 38-39 °C in pianura nel fine settimana, inasprendo le condizioni di disagio bioclimatico già presenti sul territorio. Il forte irraggiamento diurno favorirà lo sviluppo di instabilità pomeridiana sui rilievi, con rovesci e temporali localmente forti, accompagnati da grandine di piccole dimensioni e forti raffiche di vento. I fenomeni si intensificheranno e potranno interessare anche le pianure dal pomeriggio di domenica, quando si assisterà a una graduale flessione del geopotenziale associata a infiltrazioni di aria più fresca in quota”.

SABATO 27 GIUGNO 2026

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso con cumuli in formazione sui rilievi nelle ore centrali. Precipitazioni: rovesci o temporali di calore sparsi sui rilievi, anche di forte intensità. Zero termico: stazionario sui 4500-4600 m. Venti: deboli sudoccidentali sulle Alpi e variabili altrove

DOMENICA 28 GIUGNO 2026

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso per cumuli in formazione sui rilievi. Precipitazioni: rovesci o temporali sui rilievi nelle ore centrali, in successiva estensione alle pianure di Torinese e Cuneese; fenomeni localmente intensi e accompagnati da forti raffiche di vento e locali grandinate. Zero termico: in lieve calo sui 4400 m. Venti: deboli, occidentali sulle Alpi, meridionali sull'Appennino e variabili altrove; forti raffiche di vento in occasione dei fenomeni più intensi. Altri fenomeni: locali grandinate e forti raffiche di vento in occasione dei temporali più intensi.