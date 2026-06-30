Universicà, stagione al via con la mostra dedicata a Osvaldo Cavandoli

Prenderà il via sabato 4 luglio la stagione 2026 del Polo museale UniversiCà di Druogno. L'inaugurazione, in programma dalle 16 con ingresso libero, aprirà il calendario di visite ed eventi di Me.Mo. – Memorie e Montagne, proponendo al pubblico una nuova mostra e un appuntamento dedicato al mondo della lirica.

La principale novità dell'anno è l'esposizione "Osvaldo Cavandoli – Lo stile dell'essenziale", dedicata al celebre disegnatore e animatore che ha dato vita al personaggio de "La Linea", protagonista di uno dei cartoni animati più amati della televisione italiana e storico testimonial della pubblicità Lagostina.

Curata dal fumettista novarese Bruno Testa, la mostra ripercorre la carriera di Cavandoli attraverso pannelli illustrati, fotografie, testi, pensieri dell'artista e due video esclusivi che raccontano il suo lavoro nell'animazione in stop motion e la nascita del celebre omino che cammina su una linea continua.

Al termine della presentazione della mostra e del programma 2026 del Polo museale, il pubblico potrà assistere a "Opera…io", conferenza-spettacolo del maestro Mauro Trombetta, già direttore artistico dell'Arena di Verona, del Teatro dell'Opera di Roma e di numerosi teatri internazionali.

Attraverso aneddoti, ricordi e curiosità raccolti in una lunga carriera accanto ai grandi protagonisti della lirica internazionale, Trombetta accompagnerà il pubblico in un viaggio tra i retroscena del teatro d'opera, in un incontro che lo stesso definisce il "diario di un sopravvissuto".

L'inaugurazione si concluderà con un momento conviviale.

La stagione 2026 di UniversiCà proseguirà con un ricco calendario di incontri culturali. Il 18 luglio si parlerà di intelligenza artificiale con la conferenza "Tra Asimov e ChatGPT", mentre il 25 luglio sarà la volta dello spettacolo "Il colore dell'ombra", tra narrazione e musica. Ad agosto sono in programma gli appuntamenti dedicati ai Miti di Cthulhu di Lovecraft (1° agosto), al mondo del miele con degustazione guidata (22 agosto) e all'incontro "Metro-montagna", dedicato all'antropologia urbana e alpina (29 agosto).

Durante l'estate sarà inoltre possibile visitare il Polo museale con il museo della civiltà alpina, la mostra permanente dedicata alla geografia e alla cartografia e la nuova esposizione su Osvaldo Cavandoli. Il museo sarà aperto tutti i sabati e le domeniche di luglio, tutti i giorni dal 1° al 16 agosto e nei fine settimana del 22-23 e 29-30 agosto, mentre a settembre sarà visitabile su prenotazione.