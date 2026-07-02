Al Sacro Monte Calvario gli esercizi spirituali dedicati a Rosmini alla luce del Magistero di Papa Leone XIV

“Nella Chiesa con Rosmini secondo il Magistero di Papa Leone” è questo il tema degli esercizi spirituali in particolare rivolti ad ascritti e amici rosminiani, ma aperti a tutti iniziati oggi che proseguiranno fino al 4 luglio al Sacro Monte Calvario. Nella sala Bozzetti e saranno tenuti da don Pier Luigi Giroli.

Oltre una ventina gli iscritti che hanno scelto di soggiornare all'interno del convento per staccare completamente dalla routine quotidiana ed immergersi nel silenzio del Sacro Monte dove il Beato Rosmini ha fondato l'Istituto della Carità .

“Abbiamo avuto 25 iscritti provenienti da fuori zona, prevalentemente, da località dove sono presenti i rosminiani. - - spiega il rettore don Davide Busoni – quindi siamo al completo per quanto riguarda la possibilità di soggiornare” . E' comunque possibile partecipare anche solo agli esercizi spirituali”. Le meditazioni sono alle 9.30 al mattino e alle 15.30 al pomeriggio..

Papa Leone XIV ha valorizzato profondamente il pensiero e l'eredità spirituale del beato Antonio Rosmini, in particolare attraverso l'Esortazione apostolica Dilexi te. Il Pontefice ha indicato Rosmini tra i grandi testimoni santi della Chiesa e ne ha esaltato il concetto di carità intellettuale. ” Il Beato Antonio Rosmini – si legge nell Esortazione - fondò l’Istituto della Carità, in cui la “carità intellettuale” – assieme a quella “materiale” e con all’apice quella “spirituale-pastorale” – veniva presentata come dimensione indispensabile di qualsiasi azione caritativa che mirasse al bene e allo sviluppo integrale della persona”. E' partendo da questo importante riconoscimento che si svolgono gli esercizi.

Per informazioni info@sacromontecalvario.it oppure allo 0324-242010.

Il 4 luglio ci sarà inoltre l'apertura straordinaria della casa storica dei rosminiani e dei giardini interni del Calvario con orario dalle 10 alle 12 e 14 alle 18.30.