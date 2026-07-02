Domodossola, aperto il bando per i corsi dell'Università Ossolana della Terza Età

Il Comune di Domodossola ha aperto il bando per l'insegnamento e la selezione dei corsi dell'Università Ossolana della Terza Età relativi all'anno accademico 2026-2027.

L'avviso pubblico è consultabile sull'Albo Pretorio del Comune ed è disponibile anche sul sito istituzionale, nella sezione Servizi – Educazione e Formazione – Università della Terza Età.

Le domande di partecipazione, indirizzate al Comune di Domodossola, dovranno essere presentate entro le ore 12 di venerdì 31 luglio 2026 all'Ufficio Protocollo del Municipio.

Le candidature potranno essere consegnate a mano, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, oppure inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali al numero 0324 4921 (interni 7 e 2) oppure scrivere all'indirizzo e-mail uni3@comune.domodossola.vb.it.