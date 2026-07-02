Il nuovo quad al Soccorso alpino di valle in ricordo di Elia Folloni

Trasformare il ricordo in un momento di solidarietà. Una ‘gara’ che ha coinvolto molti enti e persone e che ha dato al Soccorso alpino un nuovo mezzo da poter usare nelle emergenze alle quali è chiamato a far fronte il Cnsa con le sue stazioni disseminate in tutto il Vco.

‘Passa’ attraverso quest’azione il ricordo di Elia Folloni, il giovane di 18 anni, morto il 4 luglio 2023 in un incidente stradale sulla superstrada tra Domodossola e Villadossola. Elia stava andando a lavorare a Villadossola. La sua vettura è finita contro un camion. Per il giovane, nulla da fare.

Ma la valle Antigorio e Baceno, il paese dove Elia abitava con la famiglia, non ha dimenticato quel ragazzo. E ogni anno, in estate, Baceno lo ricordo con alcuni giorni di festa.

Sarà così anche questo fine settimana quando sport e musica vivacizzeranno il paese antigoriano. Una tre giorni che inizierà venerdì alle 19 con una cena e la musica dei dj Bunny e Fube.

Poi, sabato, alle 12 il pranzo e alle 16 la benedizione del Soccorso alpino della valle prima dell’aperitivo e della cena. Poi ancora musica con la Woodoo Band.

Domenica dalla il 12 pranzo . Il tutto con un intermezzo di tornei: freccette, calcio balilla, tiro alla fune e una sfida di tiro ai rigori.

L'iniziativa avrà soprattutto uno scopo sociale: il ricavato servirà alla ristrutturazione dell'area sportiva di Baceno.

Ma soprattutto spicca l’acquisto del quad per il Soccorso alpino, quad che sarà benedetto nel pomeriggio di sabato.

Un’idea sostenuta dallo zio del giovane deceduto. Franco saletta, saputo che il Soccorso alpino di valle si stava interessando per l’acquisto di un quad, mezzo utilizzabile fuori strada su quasi ogni tipo di terreno, è intervenuto personalmente.

Il Soccorso alpino si era già messo in moto per comperare questo mezzo e Saletta ha pensato bene di dare una mano contribuendo all’operazione. Un’azione che poco alla volta si è allargata, coinvolgendo tutta la valle: l’aiuto è arrivato da molte persone, dalle associazioni di valle tra cui le pro loco mentre una mano la daranno anche le amministrazioni comunali. Un modo per arrivare ai quasi 30 mila euro necessari a coprire la spesa del ‘’nuovo’’ mezzo. Sul quale spicca la scritta Marmott 44, cioè il soprannome di Elia mentre 44 era il numero che spiccava sulla sua moto.