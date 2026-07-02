Vigezzo&Friends in liquidazione: il "Meraviglia Festival" non si farà

Arrivano le prime reazioni, e le prime conseguenze, della decisione della società Vigezzo&Friends di presentare istanza di liquidazione giudiziale. A intervenire sul tema è l’associazione Meraviglia, da molti anni promotrice del “Meraviglia Festival”. L’evento va in scena ogni estate alla Piana di Vigezzo, ma quest’anno, a causa della decisione della società, non si farà. Ad annunciarlo è la stessa associazione, in una nota:

“Nelle ultime ore siamo venuti a conoscenza che la V&F - Vigezzo & Friends (partner che gestisce la location, la cabinovia, il ristorante, la biglietteria online e offline, tutti i servizi indispensabili alla realizzazione del Meraviglia Festival alla Piana di Vigezzo. E che si occupa anche di raccogliere direttamente gli incassi dell’iniziativa) ha presentato oggi istanza di liquidazione giudiziale della società. Tale situazione, frutto di circostanze indipendenti dalla nostra volontà e di cui eravamo totalmente all’oscuro, purtroppo rende impossibile lo svolgimento dell’edizione 2026 del Meraviglia nelle date di luglio previste.

È una notizia che cade come un fulmine a ciel sereno e che colpisce all’improvviso noi organizzatori tanto quanto partecipanti, artisti e fornitori del festival. Negli scorsi mesi, come ogni anno, ci siamo confrontati con V&F per verificare che sussistessero le condizioni necessarie a realizzare correttamente l’evento. Eravamo a conoscenza di alcune recenti modifiche nel loro assetto societario, ma nulla ovviamente che facesse presagire un epilogo del genere. Più volte ci siamo confrontati con il partner e abbiamo sempre ricevuto rassicurazioni sul fatto che il festival fosse prioritario e che non ci sarebbero stati impedimenti a svolgerlo normalmente. Per questo abbiamo proseguito il lavoro sulla proposta musicale, sulle attività e sul programma in generale, portando avanti l’organizzazione dell’evento come facciamo dal 2014. Prendendoci anche impegni economici in prima persona come associazione ed esponendoci da un punto di vista reputazionale con artisti, etichette discografiche, fornitori, professionisti, staff e partner vari. Oltre che con le persone del pubblico.

La situazione che ci troviamo ad affrontare oggi mette a repentaglio mesi di lavoro e ci mette, nostro malgrado, in una posizione che mai avremmo immaginato nei confronti della comunità del Meraviglia costruita in oltre 10 anni di festival. Sappiamo bene che molte persone hanno acquistato un biglietto, organizzato un viaggio, prenotato un alloggio per vivere il festival. O anche solo pianificato un weekend all’insegna della musica, del relax e della natura. Sappiamo anche che, per tutti, il volto del Meraviglia siamo noi, le persone dello staff e dell’associazione che vedete lavorare, sudare e ballare in mezzo al pubblico durante i due giorni del festival. Ed è proprio per questo che sentiamo il dovere di parlarvi con la massima trasparenza. In questo momento stiamo verificando formalmente la situazione e, parallelamente, stiamo cercando di capire se esistono soluzioni alternative che possano consentire al Meraviglia Festival di svolgersi comunque: magari in una forma diversa, in una nuova location o in una nuova data estiva compatibile. Non è ottimale e non sappiamo ancora se questo sarà possibile. Ma ci stiamo provando. Allo stesso modo, stiamo cercando di capire quale potrà essere la strada più efficace per rispondere a chi, legittimamente, volesse chiedere il rimborso del biglietto. Quello che possiamo dirvi è che anche noi siamo stati colpiti duramente da questa notizia, soprattutto sul piano umano ma anche da un punto di vista economico e professionale, dato che tutti gli incassi finora raccolti dal festival (ad esempio con la vendita dei biglietti) sono gestiti dalla V&F e sono quindi al di fuori della nostra disponibilità come associazione. Detto questo, non abbiamo alcuna intenzione di sparire o di nasconderci: continueremo a comunicarvi ogni sviluppo con la massima chiarezza e onestà. Chiediamo al nostro pubblico ancora qualche giorno di pazienza per completare tutte le verifiche necessarie e capire se esiste una strada percorribile per salvare questa edizione.

Con il cuore pesante, ma con la stessa passione di sempre, Il team Meraviglia Festival”.