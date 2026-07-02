Vogogna, il Castello sarà gestito dalla famiglia Borromeo

Il comune di Vogogna ha affidato la gestione del Castello Visconteo ad una nuova società: di tratta di Kaleon S.p.A., gruppo leader nell'heritage management e custode del brand "Terre Borromeo”. Kaleon, di proprietà della famiglia Borromeo, è una “realtà specializzata nella gestione e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche e quotata sui mercati di Milano e Parigi”, fanno sapere dall’amministrazione.

Esprime grande soddisfazione il sindaco di Vogogna Fausto Dotta: “Questo accordo strategico della durata di nove anni dota il nostro storico borgo, già inserito nel circuito dei Borghi più belli d'Italia, di un modello manageriale d'eccellenza in grado di attrarre standard turistici internazionali. Al contempo, la sinergia segna un eccezionale e suggestivo ricongiungimento storico: il ritorno della famiglia Borromeo a Vogogna. L'affidamento a Kaleon S.p.A. rappresenta una svolta storica per tutta la Val d’Ossola, siamo orgogliosi di aver portato a termine questo percorso con un partner di tale autorevolezza, alla luce anche delle critiche ricevute in questi mesi. Affidare la gestione a chi esprime la continuità storica e manageriale della famiglia Borromeo non è solo una garanzia di efficienza, ma anche la conferma della lungimiranza delle scelte effettuate da parte dell’Amministrazione di Vogogna”.

L'operazione non rappresenta quindi soltanto un piano di sviluppo turistico e manageriale d’avanguardia. Segna anche il ritorno storico della famiglia Borromeo a Vogogna, secoli dopo l'inizio di quel feudo che cambiò per sempre il destino del borgo ossolano. L'ingresso di Kaleon S.p.A. a Vogogna riannoda le fila della storia locale: nel 1446 fu il duca di Milano, Filippo Maria Visconti, a concedere in feudo il borgo fortificato di Vogogna a Vitaliano I Borromeo, sancendo l'inizio dell’influenza della casata nella valle. Sotto l'egida e la giurisdizione dei Borromeo, Vogogna divenne il centro civile, politico e militare dell'Ossola Inferiore. Il castello fu trasformato da presidio puramente militare a sede di potere e faro culturale del territorio per secoli. Il dominio si concluse formalmente solo nel 1797 con l'avvento dell'era napoleonica.

Kaleon, forte del successo di siti culturali gestiti da “Terre Borromeo” sul Lago Maggiore - quali l'Isola Bella, l'Isola Madre, la Rocca di Angera, i Castelli di Cannero, il Parco Mottarone e Villa Pallavicino con un afflusso di visitatori di circa 1 milione all’anno - porta a Vogogna un modello di turismo moderno ma attento al rispetto delle tradizioni locali. L'obiettivo cardine è trasformare il castello di Vogogna in un polo attrattivo internazionale, integrando l’offerta con i flussi turistici del lago Maggiore e del Parco Nazionale della Val Grande, di cui Vogogna è sede istituzionale.