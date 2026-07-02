Santa Maria Maggiore ospita 'Musica da Bere'

Dal 3 luglio al 29 agosto Santa Maria Maggiore torna a ospitare Musica da Bere, una delle rassegne musicali più longeve dell'Ossola, che per l'edizione 2026 si presenta con un programma ancora più ricco tra concerti, spettacoli di danza, teatro e nuove iniziative pensate per coinvolgere un pubblico di tutte le età.

Nata sotto la direzione artistica del maestro Roberto Bassa, la manifestazione prosegue il percorso di rinnovamento avviato negli ultimi anni, mantenendo la tradizionale sezione dedicata alla musica classica, realizzata in collaborazione con l'Associazione Culturale Carlo Ravasenga, affiancata dalla proposta pop curata dall'Associazione Pirates Of Rock. Completano il cartellone gli appuntamenti di danza e teatro.

La sezione Musica da Bere Classica prenderà il via l'11 luglio con il Quartetto Nebel, protagonista di un concerto dedicato a Mozart e Brahms. Il 25 luglio sarà la volta dell'Archétipo Ensemble, con un programma dedicato alla musica mediterranea, mentre il 1° agosto il soprano Patrizia Durando, accompagnata al pianoforte da Renata Sacchi, renderà omaggio a Giuseppe Verdi nel 125° anniversario della morte. A chiudere il ciclo, l'8 agosto, sarà l'ensemble vocale e strumentale Gli Invaghiti.

Tra le novità del 2026 figurano anche due guide all'ascolto ospitate nel Giardino degli Aromi della Casa del Profumo. La prima, dedicata ai bambini e all'opera La Cenerentola, è in programma il 17 luglio nell'ambito del Weekend da Favola, mentre il 29 agosto gli adulti potranno approfondire Il Barbiere di Siviglia.

Due gli appuntamenti della sezione Pop. Il 3 luglio saliranno sul palco Alex Gariazzo e Michele Guaglio con "20 to 20", un viaggio nella storia del rock dalle origini blues ai giorni nostri. Il 4 agosto spazio invece a FABER 70-73, omaggio a Fabrizio De André con Luca Borin, Andrea Sica, Manuel Mormina e Alessandro Manni Villa, introdotti dallo scrittore Gianni Cerutti.

Il 2 agosto sarà invece protagonista la Bandragola Orkestar, con un concerto che mescolerà jazz, folk, klezmer, musica balcanica e composizioni originali.

Ampio spazio anche alla danza con Musica da Bere Danza, che proporrà due Tableaux Vivant ispirati alla mostra "Ornamenta. Il gusto del bello tra Valli e Ville" e quattro flash mob "In Panchina", novità dell'edizione 2026, che animeranno piazza Risorgimento coinvolgendo cittadini e turisti.

Il programma teatrale prevede due spettacoli nel Parco di Villa Antonia. L'11 agosto la compagnia Nata Teatro porterà in scena lo spettacolo per famiglie "I quattro musicanti di Brema", mentre il 16 agosto Faber Teater presenterà "Storia di carta e di fango". In caso di maltempo gli spettacoli saranno ospitati al Teatro Comunale.

Tutti gli appuntamenti e gli aggiornamenti della rassegna sono consultabili sul sito del Comune di Santa Maria Maggiore.