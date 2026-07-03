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Attualità | 03 luglio 2026, 14:41

Dieci nuovi carabinieri in servizio nel Vco

I militari andranno a potenziare gli organici su tutto il territorio provinciale

Dieci nuovi carabinieri in servizio nel Vco

Il comando provinciale dei carabinieri di Verbania annuncia il potenziamento degli organici sul territorio del Verbano Cusio Ossola. Sono infatti 10 i nuovi carabinieri, 3 donne e 7 uomini, recentemente assegnati alla provincia dopo aver superato il 144° corso di formazione presso le Scuole dell’Arma.

Due militari sono stati assegnati alla stazione capoluogo di Verbania, due a quella di Domodossola, mentre i restanti sei sono stati destinati alle stazioni di Stresa, Premosello Chiovenda, Cannobio, Bannio Anzino, Villadossola e Santa Maria Maggiore.
L’arrivo di queste nuove risorse umane e professionali rappresenta un importante segnale di attenzione per la sicurezza della provincia. I nuovi carabinieri si integreranno nei dispositivi di sicurezza locale, portando avanti la quotidiana attività istituzionale di prevenzione e contrasto ai reati, al servizio delle comunità del Vco e nel solco delle tradizioni che da sempre guidano l’operato dell’Arma su tutto il territorio nazionale.

Comunicato Stampa Carabinieri

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