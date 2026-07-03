Dieci nuovi carabinieri in servizio nel Vco

Il comando provinciale dei carabinieri di Verbania annuncia il potenziamento degli organici sul territorio del Verbano Cusio Ossola. Sono infatti 10 i nuovi carabinieri, 3 donne e 7 uomini, recentemente assegnati alla provincia dopo aver superato il 144° corso di formazione presso le Scuole dell’Arma.

Due militari sono stati assegnati alla stazione capoluogo di Verbania, due a quella di Domodossola, mentre i restanti sei sono stati destinati alle stazioni di Stresa, Premosello Chiovenda, Cannobio, Bannio Anzino, Villadossola e Santa Maria Maggiore.

L’arrivo di queste nuove risorse umane e professionali rappresenta un importante segnale di attenzione per la sicurezza della provincia. I nuovi carabinieri si integreranno nei dispositivi di sicurezza locale, portando avanti la quotidiana attività istituzionale di prevenzione e contrasto ai reati, al servizio delle comunità del Vco e nel solco delle tradizioni che da sempre guidano l’operato dell’Arma su tutto il territorio nazionale.