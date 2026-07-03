Cercatori di funghi, il Soccorso Alpino lancia l'appello: "Aiutateci a trovarvi"

Con l'arrivo della stagione dei funghi, il Soccorso Alpino richiama l'attenzione sulla sicurezza dei cercatori attraverso una nuova campagna informativa rivolta ai frequentatori dei boschi.

La stazione di Vigezzo, appartenente alla Decima Delegazione Valdossola del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, è infatti quella che, nella provincia del Verbano Cusio Ossola, viene attivata più frequentemente per interventi di ricerca e soccorso dei cosiddetti "fungiat".

Le operazioni di ricerca sono spesso rese particolarmente complesse dall'oscurità e da un altro elemento ricorrente: l'abbigliamento mimetico indossato da molti cercatori di funghi, che rende difficile individuarli tra la vegetazione.

Da questa esperienza sul campo è nata l'idea dei volontari della stazione di Vigezzo di realizzare una serie di locandine informative, create con il supporto dell'intelligenza artificiale, che saranno distribuite nei locali pubblici della valle e nei punti vendita dei tesserini per la raccolta dei funghi.

L'obiettivo è sensibilizzare gli appassionati ad adottare comportamenti che possano agevolare un eventuale intervento di soccorso, a partire dalla scelta di un abbigliamento ben visibile.

"L'AI ci ha aiutato a rendere di facile comprensione come permetterci di aiutarvi al meglio – spiegano i volontari –. Ora, cari cercatori di funghi, fate la vostra parte: aiutateci a trovarvi".