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Sanità | 03 luglio 2026, 16:35

Niente pagamenti agli sportelli e gli esami del sangue costano di più

In questi giorni non è possibile saldare il ticket agli sportelli dell'ospedale di Domodossola: chi va in tabaccheria o in posta paga così anche la commissione

Niente pagamenti agli sportelli e gli esami del sangue costano di più

‘’Il pagamento del ticket degli esami del sangue agli sportelli del laboratorio, cup, e cup verde, è momentaneamente  sospeso. E’ possibile pagare presso: tabaccai, Posta, supermercati, farmacia, punti gialli e on line’’.

E’ il biglietto che viene consegnato a chi fa gli esami del sangue in questi giorni all’ospedale San Biagio di Domodossola dove qualche problema impedisce di fatto il pagamento. Qualche sia il disguido non è dato sapere ed anche una nostra richiesta di chiarimenti inviata all’asl il 24 giugno è rimasta senza risposta.

Il fatto è che molte persone, in particolare gli anziani che non hanno dimestichezza con punti gialli o pagamenti on line, si rivolgono a Poste, tabaccai o in altri recapiti,  pagando oltre che il ticket degli esami del sangue anche un supplemento per la commissione che, come si vede nelle ricevute di una tabaccheria, è di 2,75 euro.

re.ba.

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