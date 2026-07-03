Niente pagamenti agli sportelli e gli esami del sangue costano di più

‘’Il pagamento del ticket degli esami del sangue agli sportelli del laboratorio, cup, e cup verde, è momentaneamente sospeso. E’ possibile pagare presso: tabaccai, Posta, supermercati, farmacia, punti gialli e on line’’.

E’ il biglietto che viene consegnato a chi fa gli esami del sangue in questi giorni all’ospedale San Biagio di Domodossola dove qualche problema impedisce di fatto il pagamento. Qualche sia il disguido non è dato sapere ed anche una nostra richiesta di chiarimenti inviata all’asl il 24 giugno è rimasta senza risposta.

Il fatto è che molte persone, in particolare gli anziani che non hanno dimestichezza con punti gialli o pagamenti on line, si rivolgono a Poste, tabaccai o in altri recapiti, pagando oltre che il ticket degli esami del sangue anche un supplemento per la commissione che, come si vede nelle ricevute di una tabaccheria, è di 2,75 euro.