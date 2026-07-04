 / Cultura

Cultura | 04 luglio 2026, 15:55

Al via da Crevoladossola la sesta edizione de “Il teatro nei paesi”

La rassegna itinerante toccherà, dal 5 luglio al 1° agosto, numerosi comuni in tutta la provincia con spettacoli, incontri e laboratori

Al via da Crevoladossola la sesta edizione de “Il teatro nei paesi”

Si inaugura domenica 5 luglio a Crevoladossola la sesta edizione de “Il teatro nei paesi”, rassegna culturale itinerante ideata e promossa dall’associazione Progetto Rescue. Dal 5 luglio al 1° agosto, il festival porta teatro e cultura in tutto il Vco, coinvolgendo piazze, strade e luoghi comunitari di comuni e frazioni. In questo contesto, gli gli abitanti non sono semplici destinatari dell'iniziativa, ma interlocutori e parte attiva del processo. A ciascun comune viene proposto un appuntamento principale (spettacolo o concerto serale), affiancato da momenti di preparazione e costruzione condivisa: foto di paese, laboratori, camminate, letture, musica, incontri.

Primo appuntamento, dunque, domenica a Crevoladossola, presso la struttura degli Alpini in località Scezza. Alle 18.00 un aperitivo condiviso con accompagnamento musicale; alle 19.00 in scena lo spettacolo “Come nasce una sorgente” seguito, dalle 21.00, da una breve camminata verso la cappella della Santa Croce con accensione delle luci.

La rassegna proseguirà poi l’11 luglio a Premia, il 12 luglio a Stresa, il 15 luglio a Malesco, il 17 luglio a Baceno, il 18 luglio a Beura, il 19 luglio a Formazza, il 23 luglio a Verbania, il 24 luglio a Miasino, il 26 luglio a Trontano, il 31 luglio a Crodo e il 1° agosto a Vogogna.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore