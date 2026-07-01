Quando il noir incontra il vinile: torna "Gialli e Vinili"

Saranno Luca Ongaro e Mariana Marenghi, editrice de “I dobloni del covo della ladra” che pubblica “Onda di piena. Un’indagine del commissario Campani” ad aprire, venerdì 17 luglio alle 18.00, la seconda edizione di “Gialli e vinili” in calendario il secondo week end di luglio sul lungolago di Pallanza. Ospiti di primo piano a livello nazionale racconteranno dei loro romanzi, alternandosi ai dj set nella cornice del Mausoleo Cadorna il venerdì e il sabato, mentre la domenica si chiuderà nel parco di villa Giulia.

“Sarà anche l’occasione – spiega Maria Elisa Gualandris – per conoscere una piccola casa editrice, nuova, emergente”. La vicenda narrata da Ongaro è ambientata in un anno cruciale per l’Eritrea, ex colonia italiana: il 1961. Alle 21.00 Fabiano Massimi presenta il thriller storico “Il trucco del diavolo” (Longanesi), intervistato dallo scrittore omegnese Matteo Severgnini e da Lorenzo Sartori, noto autore di fantasy, pubblicata da Fazi, vincitore del premio letterario Garfagnana. A seguire, dj set in vinile.

Sabato 18 luglio alle 18.00 Matteo Severgnini presenta il suo ultimo libro “Non hai visto niente!” (Giunti), ma in un format particolare: una presentazione-spettacolo con i personaggi del romanzo interpretati da Costanza Colombo e Riccardo Nazzaroli. Alle 21.00 la regina del thriller psicologico Paola Barbato presenta il suo “Cuore capovolto” (Neri Pozza) in dialogo con Davide Ferrario, blogger de “I libri di Dede”. La serata si conclude con il dj set.

Domenica 19 luglio la manifestazione si svolge a Villa Giulia. Alle 17.00 doppia presentazione: Roberto Centazzo, autore di “C’è un po’ di maretta” (Tea) e Maria Elisa Gualandris, autrice di “Angeli di ghiaccio” (Morellini), entrambi intervistati da Francesco Rossi. Alle 18.00 le ultime due presentazioni: Livia Sambrotta, autrice di “Fuoco” e Patrick Fogli, autore di “Le chiavi di casa”, entrambi editi da Sem, intervistati da Lorenzo Sartori.

“Intendiamo fare di Gialli e Vinili un evento strutturale della nostra programmazione”, sottolinea Luciano Paretti, assessore alla cultura di Verbania. “Un appuntamento che, nel corso degli anni, stimoli a programmare un week end a Verbania per seguire la manifestazione”, aggiunge il sindaco Giandomenico Albertella.

La manifestazione è organizzata dal comune di Verbania con l’associazione I libri di Meg e la Pro Loco di Verbania. Quest’anno gode anche del patrocinio di regione Piemonte, provincia del Verbano Cusio Ossola e Distretto Turistico dei Laghi e delle Valli dell’Ossola. La direzione artistica della parte letteraria è sempre affidata allo scrittore Lorenzo Sartori (il suo ultimo thriller, “Il nido del pettirosso”, Fazi, è recentemente uscito in Francia per Gallmeister). Quella musicale è affidata a Piero Pratesi, editore di Rvl La Radio.

A ogni presentazione faranno seguito i firmacopie con gli scrittori, a cura delle librerie cittadine Alberti 1954, Libraccio e Mondadori. Anche quest’anno il festival coinvolgerà tutta Pallanza con vetrine a tema allestite dai commercianti e cocktail e piatti speciali dedicati a “Gialli&Vinili” nei ristoranti, bar e pasticcerie. Tutti gli incontri sono a ingresso libero. In caso di maltempo si terranno all’interno di Villa Giulia.