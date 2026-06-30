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Cultura | 30 giugno 2026, 09:33

"Cenerentole": una mostra fotografica racconta le erbe spontanee della Val Grande

Il 4 luglio a Vogogna l'inaugurazione dell'esposizione fotografica di Enza Merazzi

&quot;Cenerentole&quot;: una mostra fotografica racconta le erbe spontanee della Val Grande

Dal 4 luglio al 2 agosto, la sala di Palazzo Pretorio a Vogogna ospita “Cenerentole – Storie di radici di cristallo”, una mostra fotografica promossa dall’associazione Comuniterrae - Ecomuseo delle Terre di Mezzo. L’esposizione, realizzata dalla fotografa Enza Merazzi e curata da Daria Piccotti, è un percorso multisensoriale di grande fascino, con protagoniste alcune nostre erbe spontanee, realizzato in collaborazione con regione Piemonte e Rete Ecomuseale piemontese, con il sostegno del comune ospitante e del Parco nazionale Val Grande.

L’inaugurazione ufficiale della mostra è in programma per sabato 4 luglio alle 17.00, alla presenza della fotografa e della curatrice. Sarà poi visitabile nei seguenti orari: dal martedì al giovedì dalle 16.00 alle 20.00, il venerdì dalle 16.00 alle 22.00, il sabato dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 22.00, la domenica dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

l.b.

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