"Cenerentole": una mostra fotografica racconta le erbe spontanee della Val Grande

Dal 4 luglio al 2 agosto, la sala di Palazzo Pretorio a Vogogna ospita “Cenerentole – Storie di radici di cristallo”, una mostra fotografica promossa dall’associazione Comuniterrae - Ecomuseo delle Terre di Mezzo. L’esposizione, realizzata dalla fotografa Enza Merazzi e curata da Daria Piccotti, è un percorso multisensoriale di grande fascino, con protagoniste alcune nostre erbe spontanee, realizzato in collaborazione con regione Piemonte e Rete Ecomuseale piemontese, con il sostegno del comune ospitante e del Parco nazionale Val Grande.

L’inaugurazione ufficiale della mostra è in programma per sabato 4 luglio alle 17.00, alla presenza della fotografa e della curatrice. Sarà poi visitabile nei seguenti orari: dal martedì al giovedì dalle 16.00 alle 20.00, il venerdì dalle 16.00 alle 22.00, il sabato dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 22.00, la domenica dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.