Skyultra, Cristian Minoggio è campione europeo

Nemmeno la pioggia battente, il fango e i fulmini hanno fermato Cristian Minoggio, che ieri, sabato 5 luglio, ha conquistato l’oro nella Skyultra dei Campionati Europei di Skyrunning 2025, disputati a Corteno-Aprica, in Val Camonica. Il 41enne atleta di Cannobio ha tagliato il traguardo in solitaria chiudendo la prova in 4h30’26” e staccando di ben 13 minuti il connazionale Luca Arrigoni, secondo classificato.

Per Minoggio si tratta della terza vittoria su questo percorso, uno dei più iconici dello skyrunning europeo, lungo 42 chilometri con un dislivello complessivo di 5.470 metri e il passaggio sulla cima del Monte Sellero, a 2.770 metri. Una gara resa ancora più epica dalle condizioni meteorologiche estreme, che non hanno però fermato l’organizzazione né gli atleti. “Congratulazioni agli organizzatori che si sono presi la responsabilità di far disputare la gara sul percorso originale, nonostante il maltempo – ha commentato Minoggio al traguardo –. Abbiamo potuto goderci tutti questa gara storica, anche se un po' bagnata. Sono persino scivolato sul crinale, ma poco importa!”