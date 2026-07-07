Incendi boschivi, in Piemonte scatta lo stato di massima pericolosità: ecco i divieti da rispettare

La Regione Piemonte richiama cittadini e visitatori al massimo rispetto delle norme di prevenzione dopo la dichiarazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, disposto con una determinazione del settore regionale competente, come previsto dalla legge regionale 15/2018.

Durante il periodo di massima allerta entrano infatti in vigore una serie di divieti finalizzati a ridurre il rischio di innesco degli incendi, soprattutto nelle aree più esposte.

In particolare, entro una distanza di 100 metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi è vietato compiere qualsiasi azione che possa anche solo potenzialmente provocare un incendio. Tra i comportamenti proibiti rientrano l'accensione di fuochi e fuochi d'artificio, l'utilizzo di apparecchi a fiamma libera o elettrici per il taglio dei metalli, l'impiego di attrezzature che producano faville o brace, il far brillare mine, fumare o gettare mozziconi e fiammiferi ancora accesi.

È inoltre vietato lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile e, più in generale, svolgere qualsiasi attività che possa determinare un pericolo immediato o anche solo potenziale di incendio. La Regione ricorda che è proibita qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

L'inosservanza delle prescrizioni previste durante il periodo di massima pericolosità comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla normativa nazionale in materia di incendi boschivi.

Fondamentale anche il contributo dei cittadini nella segnalazione tempestiva di eventuali principi d'incendio. In presenza di fumo o fiamme è necessario contattare immediatamente il Numero unico di emergenza 112, fornendo indicazioni il più possibile precise sul luogo dell'evento.