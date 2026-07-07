Poste Italiane, riapre l’ufficio di Pieve Vergonte

Ha riaperto ufficialmente al pubblico l’ufficio postale di via Giovanni Cigoletti 79 a Pieve Vergonte, dopo una temporanea chiusura necessaria per consentire interventi di ammodernamento e ristrutturazione. La sede è stata rinnovata secondo il modello "Polis", il progetto di Poste Italiane nato per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 comuni italiani con meno di 15.000 abitanti, contrastando lo spopolamento e l'abbandono dei piccoli centri.

L’ufficio si presenta oggi con un volto totalmente nuovo. La sala al pubblico è stata ridisegnata con arredi moderni e una nuova identità cromatica, ma l'attenzione principale è stata rivolta all'inclusione e alla sostenibilità. È stata infatti installata una corsia dedicata agli ipovedenti ed è stato predisposto uno sportello ribassato, pensato per permettere a tutti di richiedere i servizi in massima comodità. Gli ambienti sono stati inoltre efficientati dal punto di vista energetico attraverso soluzioni a basso impatto ambientale e un nuovo sistema di illuminazione a Led.

La vera rivoluzione per i residenti riguarda però i servizi digitali della Pubblica Amministrazione, ora disponibili direttamente allo sportello. Oltre ai tradizionali prodotti postali e finanziari, i cittadini di Pieve Vergonte possono ora richiedere certificati anagrafici e numerosi servizi INPS, tra cui il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”.

Inoltre, grazie alla convenzione siglata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, presso l'ufficio di via Cigoletti è possibile richiedere o rinnovare il passaporto. Una novità che eviterà ai residenti di doversi recare appositamente in Questura, con il vantaggio ulteriore di poter ricevere il documento direttamente a domicilio.

L’ufficio postale ha ripreso la propria attività osservando i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 fino alle 12:35.