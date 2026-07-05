Mutui, nel Vco si chiedono gli importi più alti del Piemonte: media di quasi 134 mila euro

Il Verbano-Cusio-Ossola è la provincia piemontese dove, nei primi cinque mesi del 2026, sono stati richiesti gli importi medi più elevati per un mutuo. È quanto emerge dai dati dell'Osservatorio Facile.it–Mutui.it, secondo cui tra gennaio e maggio la richiesta media nel Vco ha raggiunto i 133.928 euro, il valore più alto della regione.

A livello piemontese, l'importo medio richiesto si è attestato a 125.038 euro, in aumento dell'1,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il dato regionale resta comunque inferiore alla media nazionale, che raggiunge 139.230 euro.

Analizzando la graduatoria provinciale, dopo il Verbano-Cusio-Ossola si collocano Cuneo con una richiesta media di 129.693 euro e Torino con 128.174 euro. Al quarto posto si trova Novara, dove l'importo medio richiesto è pari a 125.117 euro, sostanzialmente in linea con la media regionale.

Completano la classifica Asti con 114.917 euro, Alessandria con 105.917 euro, Vercelli con 104.782 euro e Biella, che chiude la graduatoria piemontese con una richiesta media di 100.188 euro.