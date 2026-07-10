Arpa Piemonte monitora il fumo dell’incendio: nessun allarme per gli inquinanti

Nella sera di giovedì 9 luglio il servizio di reperibilità di Arpa Piemonte è intervenuto nella zona di Premosello Chiovenda con una squadra tecnica attrezzata per rilevare gli inquinanti atmosferici dovuti all’incendio che da giorni sta devastando i boschi e che ha avvolto il paese e le aree limitrofe in una nube di fumo.

I tecnici di Arpa hanno effettuato delle misurazioni per rilevare l’eventuale presenza di sostanze aerodisperse prodotte dalla combustione in quantità tali da prefigurare un potenziale danno alla salute o comunque un’alterazione significativa della qualità dell’aria ambiente. Tra le sostanze analizzate il monossido di carbonio, idrocarburi non metallici, biossido di zolfo e composti organici volatili (Cov). Le misurazioni sono state effettuate in quattro punti individuati a Premosello Chiovenda, Villadossola, Cuzzago e Anzola d’Ossola: non sono state riscontrate concentrazioni significative tranne che per i Cov, con valori però prossimi al fondo ambientale (valori massimi pari a 0,4 ppm).

La centralina di rilevamento della rete regionale di qualità dell’aria ubicata a Domodossola è dotata di un rilevatore di PM10 e PM2,5 che acquisisce dati in continuo. Nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati valori massimi istantanei di circa 250 µg/m3 (microgrammi al metrocubo) nel tardo pomeriggio del 9 luglio mentre oggi i dati si attestano su circa 100 µg/m3.

Nelle prossime ore, le condizioni meteorologiche attese sui siti interessati dagli incendi boschivi di Ronco Canavese, Fobello e Premosello saranno all’insegna dell’instabilità pomeridiana: è previsto l’aumento progressivo della nuvolosità, a causa dello sviluppo di cumuli; nel corso del pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali, comunque sparsi e di durata limitata (non più di un paio d’ore). Dal tardo pomeriggio i temporali si esauriranno e tra la notte e domani mattina il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte. Domani l’evoluzione sarà molto simile, con lo sviluppo di nubi cumuliformi nel corso della giornata e nuovi possibili temporali sparsi nel pomeriggio. I venti nelle valli saranno in prevalenza a regime di brezza, quindi in genere orientali o sud-orientali nelle ore centrali e pomeridiane della giornata, occidentali o nord-occidentali nelle ore notturne e al primo mattino. L’intensità del vento sarà in genere debole. Venti deboli variabili sono attesi anche fino alle quote di 1000-1500 m.