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Attualità | 10 luglio 2026, 16:24

Arpa Piemonte monitora il fumo dell’incendio: nessun allarme per gli inquinanti

Le misurazioni eseguite in quattro località ossolane evidenziano solo una lieve presenza di composti organici volatili, con livelli vicini al fondo ambientale

Arpa Piemonte monitora il fumo dell’incendio: nessun allarme per gli inquinanti

Nella sera di giovedì 9 luglio il servizio di reperibilità di Arpa Piemonte è intervenuto nella zona di Premosello Chiovenda con una squadra tecnica attrezzata per rilevare gli inquinanti atmosferici dovuti all’incendio che da giorni sta devastando i boschi e che ha avvolto il paese e le aree limitrofe in una nube di fumo.

I tecnici di Arpa hanno effettuato delle misurazioni per rilevare l’eventuale presenza di sostanze aerodisperse prodotte dalla combustione in quantità tali da prefigurare un potenziale danno alla salute o comunque un’alterazione significativa della qualità dell’aria ambiente. Tra le sostanze analizzate il monossido di carbonio, idrocarburi non metallici, biossido di zolfo e composti organici volatili (Cov). Le misurazioni sono state effettuate in quattro punti individuati a Premosello Chiovenda, Villadossola, Cuzzago e Anzola d’Ossola: non sono state riscontrate concentrazioni significative tranne che per i Cov, con valori però prossimi al fondo ambientale (valori massimi pari a 0,4 ppm).

La centralina di rilevamento della rete regionale di qualità dell’aria ubicata a Domodossola è dotata di un rilevatore di PM10 e PM2,5 che acquisisce dati in continuo. Nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati valori massimi istantanei di circa 250 µg/m3 (microgrammi al metrocubo) nel tardo pomeriggio del 9 luglio mentre oggi i dati si attestano su circa 100 µg/m3.

Nelle prossime ore, le condizioni meteorologiche attese sui siti interessati dagli incendi boschivi di Ronco Canavese, Fobello e Premosello saranno all’insegna dell’instabilità pomeridiana: è previsto l’aumento progressivo della nuvolosità, a causa dello sviluppo di cumuli; nel corso del pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali, comunque sparsi e di durata limitata (non più di un paio d’ore). Dal tardo pomeriggio i temporali si esauriranno e tra la notte e domani mattina il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte. Domani l’evoluzione sarà molto simile, con lo sviluppo di nubi cumuliformi nel corso della giornata e nuovi possibili temporali sparsi nel pomeriggio. I venti nelle valli saranno in prevalenza a regime di brezza, quindi in genere orientali o sud-orientali nelle ore centrali e pomeridiane della giornata, occidentali o nord-occidentali nelle ore notturne e al primo mattino. L’intensità del vento sarà in genere debole. Venti deboli variabili sono attesi anche fino alle quote di 1000-1500 m.

l.b.

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