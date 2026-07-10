Incendi, quasi domate le fiamme nei boschi di Dissimo

Una buona notizia arriva, finalmente, in questi giorni di forte apprensione per i numerosi incendi che stanno devastando i boschi ossolani. Notizie confortanti, infatti, vengono dal fronte di Dissimo, nel comune di Re, dove le fiamme divampate nei giorni scorsi sono state quasi completamente domate.

“Non si può ancora dire che l’incendio sia ufficialmente spento - spiega il sindaco Massimo Patritti - perché qua e là rimangono piccoli focolai attivi. Ma l’intera zona è tenuta costantemente sotto controllo dai volontari dell’Aib e dai vigili del fuoco, che riescono a intervenire via terra. Speriamo che nelle prossime ore arrivi la pioggia, che aiuterebbe nel completo spegnimento dell’incendio”.