Il presidente della regione Cirio in visita a Premosello FOTO e VIDEO

Si è da poco concluso il sopralluogo del presidente della regione Piemonte Alberto Cirio a Premosello Chiovenda, nei pressi dell’area interessata dall’incendio. Ad accompagnarlo gli assessori regionali alla protezione civile Marco Gabusi e all’ambiente Matteo Marnati. Presenti anche il prefetto Matilde Pirrera, il presidente della provincia Giandomenico Albertella e il sindaco Elio Fovanna.

“Come protezione civile del Piemonte - le parole di Cirio - stiamo seguendo da giorni la situazione incendi che sta riguardando la nostra terra in tre aree, in provincia di Torino, in Valesesia e qui in Ossola, dove la situazione ci ha costretto anche all’evacuazione della frazione di Colloro. Sono oltre 500 le persone all’opera su tutti i fronti degli incendi per garantire la sicurezza dei piemontesi e per tutelare il nostro straordinario patrimonio boschivo - ha dichiarato il presidente Cirio -. La nostra è la miglior protezione civile d’Italia e tecnici e volontari sono al lavoro da giorni per tenere al sicuro i paesi e le persone. Occorre prestare grande attenzione perché gli incendi cambiano molto rapidamente ed è importante questo lavoro e presidio costante. Era importante per me venire qua oggi per sincerarmi della condizione delle persone che abbiamo dovuto evacuare. Ringraziamo il governo che ci ha messo a disposizione un elicottero Erikson, che sgancia 10.000 litri ogni volta che sorvola un incendio, i vigili del fuoco, il corpo regionale antincendi boschivi, i coordinamenti provinciali dei volontari di protezione civile e le gorze dell’ordine”.

L’assessore Gabusi ha evidenziato che “è una situazione di forte stress, mai verificatasi nel mese di luglio. Comunque tutto è sotto controllo per garantire la sicurezza delle persone e per limitare il danno al patrimonio boschivo”. L’assessore Marnati ha annunciato di aver chiesto ad Arpa “di verificare la qualità dell’aria dove il fumo è molto intenso, ma si è notato che la situazione si sta normalizzando rispetto a ieri”.

A Premosello sono in servizio un elicottero del sistema regionale, due Canadair e un elicottero Erikson del dipartimento nazionale di protezione civile. Dopo il sopralluogo, il presidente Cirio ha fatto visita agli sfollati di Colloro, e in particolare alle persone più fragili, che sono state ospitate dalla Rsa di Premosello. Nel pomeriggio, la visita proseguirà in Valsesia.