Incendio a Premosello, Vogogna resta in allerta dopo l'apertura del Coc

“Al momento le fiamme non hanno raggiunto il territorio di Vogogna, ma ci stiamo muovendo in via precauzionale”. A parlare è il sindaco Fausto Dotta, che nella serata di ieri - 9 luglio - ha emesso un’ordinanza per l’attivazione del centro operativo comunale presso il municipio per tenere sotto controllo l’incendio che da giorni sta devastando i boschi sopra Premosello Chiovenda, a poca distanza da Vogogna. “Abbiamo deciso di aprire il Coc - spiega il primo cittadino - per precauzione dopo l’evacuazione di Colloro, che si trova vicino alla nostra frazione di Capraga. Abbiamo anche effettuato un sopralluogo nella frazione di Genestredo, andando casa per casa per prendere nota delle persone che sono presenti e organizzare, qualora ce ne fosse bisogno, un intervento”.

La speranza, ovviamente, è che non si arrivi alla necessità di un’evacuazione. Il sindaco Dotta è costantemente impegnato, insieme al primo cittadino di Premosello Chiovenda Elio Fovanna e al prefetto del Vco, presso la Riss di Premosello nel monitoraggio della situazione, in stretta collaborazione con tutte le forze di protezione civile, vigili del fuoco e Aib che stanno intervenendo senza sosta per domare le fiamme. Costantemente in volo anche l’elicottero Erickson e i Canadair.