Torna la But in Formazza: oltre 600 atleti da undici Paesi

L’Alta Val Formazza si prepara ad accogliere uno degli eventi più affascinanti dell’estate sportiva piemontese: sabato 12 luglio andrà in scena l’edizione 2025 del Bettelmatt Ultra Trail, conosciuto da tutti come But Formazza. Il grande appuntamento con la corsa in montagna, organizzato da Formazza Event, torna con numeri importanti e un entusiasmo crescente: oltre 600 atleti iscritti e undici nazioni rappresentate, in arrivo da quattro continenti.

Dall’Ecuador alla Nuova Zelanda, passando per Francia, Germania, Svezia, Sudafrica e Ucraina, la partecipazione internazionale testimonia la fama ormai consolidata della manifestazione. A livello italiano sono ben 11 le regioni coinvolte, con atleti provenienti da ogni angolo del Paese.

Le attese, come sempre, sono altissime anche sul fronte agonistico. A guidare la pattuglia dei protagonisti ci sarà Riccardo Borgialli, già protagonista delle edizioni passate, che prenderà parte alla Bsr, la 42 km. Con lui anche Federica Zuccollo e Denise Zacco, mentre nella Br, la 24 km, si candidano per un ruolo da protagonisti Andrea Ricchi, Andrea Zucchiatti e Federico Mussi.

L’edizione 2025 segna il ritorno ai percorsi classici, quelli che toccano i luoghi più spettacolari della vallata. Per la BUT e la BSR si salirà al Rifugio Claudio e Bruno, si proseguirà fino al quasi mitico Rifugio 3A – quasi tremila metri di quota – e si scenderà attraversando il ghiacciaio del Siedel, in un contesto naturalistico di rara bellezza.

Quattro, come da tradizione, le distanze in programma: la But, con i suoi 56 km e 3.436 metri di dislivello positivo, sarà la regina dell’evento, toccando ben cinque laghi alpini (Vannino, Morasco, Sabbione, Toggia e Castel). La Bsr proporrà 42 km per 2.745 metri D+, su un tracciato che ricalca la prima parte della lunga. La Br, più breve ma non meno intensa, prevede 24 km per 1.320 metri D+ tra il Passo Nefelgiù e la Cascata del Toce. Infine la Bmt – Bettelmatt Mini Trail, pensata per i più giovani e gli amatori, offrirà un’esperienza più accessibile di 6 km.

Le partenze sono previste scaglionate da Valdo, a 1.200 metri di altitudine: alle 6.00 prenderà il via la But, seguita dalla Brs alle 7.00 (anticipata di un’ora rispetto al passato), dalla Br alle 9.00 e infine dalla Bmt alle 10.30.