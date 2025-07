Aperte le iscrizioni per la Sgamelaa

E' già tempo di iscrizioni per la Sgamelaa che si correrà domenica 31 agosto tra i comuni della Valle Vigezzo: come sempre sono previste due frazioni, quella corta di 10 km con partenza da Re, e quella lunga di 25 km con partenza dal centro del fondo di Santa Maria Maggiore.

In programma anche un minigiro per i più piccoli da 3 km. Per tutte e tre le gare l'arrivo è previsto al centro del fondo di Santa Maria. Le iscrizioni possono essere effettuate online sul sito della manifestazione oppure presso i punti fisici convenzionati. Sino al 24 agosto il costo dell'iscrizione è ridotto.