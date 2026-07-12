Nuova incursione dell'orso in Valle Vigezzo: distrutte alcune arnie in Valle Loana

A pochi giorni dall'ultima segnalazione, l'orso è tornato a farsi vedere in Valle Vigezzo. Nella mattinata di sabato è stata infatti registrata una nuova incursione in Valle Loana, dove l'animale ha preso di mira alcune arnie appartenenti a un apicoltore di Trontano. L'episodio è avvenuto a poche centinaia di metri da un agriturismo e a breve distanza dalla strada che conduce nella valle, un'area frequentata quotidianamente da numerosi escursionisti.

A differenza dell'ultima incursione avvenuta a Finero, questa volta le arnie erano protette da una recinzione elettrificata. La barriera, però, non è stata sufficiente a fermare l'orso, che è riuscito comunque a danneggiarle nel tentativo di raggiungere il miele. Secondo le prime ricostruzioni, l'incursione sarebbe avvenuta nelle prime ore della mattinata. Intorno alle 6, infatti, un'allevatrice della zona era transitata nei pressi delle arnie senza notare alcun danno, segno che l'animale sarebbe entrato in azione poco dopo.

Il sindaco di Malesco, Enrico Barbazza, ha annunciato di aver predisposto una lettera che nei prossimi giorni sarà inviata alla Prefettura, all'Ente Parco e a tutte le autorità competenti, per chiedere di utilizzare strumenti idonei in grado di dissuadere l’animale ad avvicinarsi a luoghi che mettano in pericolo l'incolumità e la sicurezza pubblica. Nel contempo verrà nuovamente richiesto che all’orso venga posizionato un radio collare.