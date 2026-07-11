Il Vallese offre aiuto per l'incendio di Premosello: “Siamo pronti a intervenire”

L'emergenza incendi che da giorni sta mettendo a dura prova il Verbano Cusio Ossola ha suscitato anche la solidarietà oltreconfine. Dal Canton Vallese è infatti arrivata un'offerta di aiuto per sostenere le operazioni di spegnimento del vasto rogo che interessa l'area di Premosello Chiovenda.

A renderlo noto è stato il sindaco di Ornavasso, Filippo Cigala Fulgosi, che ha pubblicato il messaggio ricevuto da Franz Ruppen, già sindaco di Naters e attuale consigliere di Stato del Canton Vallese.

Nel testo del messaggio Ruppen scrive: “Caro Filippo, se hai bisogno di supporto per combattere l'incendio boschivo, puoi inoltrare una richiesta di assistenza al Cantone del Vallese. Il Vallese è pronto ad aiutare!”.

Un gesto che il sindaco ha voluto condividere pubblicamente per sottolineare il rapporto di collaborazione che da sempre lega i territori di confine.

“Lo pubblico perché desidero far comprendere a chi ora ne dubita, a seguito di quanto accaduto a Crans Montana, quanto siano sempre stati e siano tutt'ora fraterni i rapporti con i nostri vicini vallesani”, ha scritto Cigala Fulgosi.

Il primo cittadino ha inoltre spiegato di aver ringraziato Franz Ruppen per la disponibilità dimostrata e di aver immediatamente trasmesso l'offerta di supporto al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, affinché possa valutare un eventuale coinvolgimento del Canton Vallese nelle operazioni di contrasto all'incendio.

Un gesto di vicinanza che conferma come, nei momenti di maggiore difficoltà, la collaborazione tra le comunità alpine sappia superare i confini amministrativi.