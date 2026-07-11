VCO Pride 2026 a Gravellona Toce, Vladimir Luxuria sarà la madrina della manifestazione

Sarà Vladimir Luxuria la madrina del VCO Pride 2026, in programma domenica 4 ottobre a Gravellona Toce. La seconda edizione provinciale della manifestazione è stata presentata ufficialmente dagli organizzatori, che hanno annunciato anche il tema scelto per quest'anno: “Crescere Liberə”.

Il VCO Pride nasce dal lavoro del Comitato VCO Pride, una rete composta da associazioni, realtà culturali, gruppi informali, volontarie e volontari del territorio. A coordinare il progetto sono Arcigay Nuovi Colori e Agedo Verbania/Arona, con il sostegno e la collaborazione del Comune di Gravellona Toce. L'edizione 2026 può inoltre contare sul patrocinio dell'Ambasciata del Canada in Italia e di Europride 2027.

La scelta di Gravellona Toce conferma la volontà degli organizzatori di rendere il VCO Pride una manifestazione itinerante, capace di coinvolgere nel tempo diversi Comuni della provincia, associazioni, famiglie, giovani e realtà culturali. Dopo l'edizione inaugurale dello scorso anno a Omegna e la rassegna “Re-Esistenze”, il percorso prosegue ora con un tema che pone al centro la crescita delle nuove generazioni.

“Come genitori siamo in prima fila con le nostre figlie e i nostri figli perché crescere liberi significhi per ciascuna persona poter trovare spazi sicuri, parole giuste, relazioni accoglienti e occasioni di confronto partendo proprio dalla famiglia ma non dimenticando l'altrettanto importante ruolo della scuola e della comunità”, afferma Carla Rossi, presidente di Agedo Verbania/Arona, l'associazione che dal 1993 sostiene le famiglie di persone LGBTQIA+, promuovendo inclusione sociale, diritti civili e contrasto alle discriminazioni.

Proprio il rapporto tra genitori e figli rappresenta il cuore della campagna di comunicazione del VCO Pride 2026. Gli scatti, realizzati dalla fotografa Carol Lerede con la direzione artistica di Silvia Clo Di Gregorio e la grafica dello studio goodbase, raccontano esperienze personali trasformandole in simboli di forza collettiva. I manifesti saranno affissi in diversi Comuni del Verbano Cusio Ossola.

Il Pride sarà preceduto dalla rassegna culturale “Crescere Liberə”, in programma dal 1° al 4 ottobre, che proporrà incontri dedicati a letteratura, cinema, fumetto, stand-up comedy, letture e momenti di confronto pubblico. Gli appuntamenti, ospitati in diversi spazi culturali del territorio, affronteranno temi come educazione, linguaggio, rappresentazione, diritti, corpi, famiglie e costruzione della comunità.

La giornata di domenica 4 ottobre rappresenterà il momento conclusivo dell'intero percorso. Il programma prevede una parata cittadina seguita da musica, interventi pubblici, momenti di incontro e convivialità, con l'obiettivo di promuovere una cultura condivisa dei diritti, della prevenzione e del contrasto a ogni forma di discriminazione.

Il programma completo della rassegna e tutti i dettagli della parata saranno resi noti nelle prossime settimane attraverso i canali ufficiali del VCO Pride, delle associazioni promotrici e del Comune di Gravellona Toce.