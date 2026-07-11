Colloro, revocata l'ordinanza di evacuazione: i residenti possono tornare a casa FOTO

È terminata l'evacuazione della frazione di Colloro, nel comune di Premosello Chiovenda. Nella serata di oggi il sindaco Elio Fovanna ha firmato l'ordinanza che revoca il provvedimento emanato giovedì scorso a causa dell'incendio boschivo che aveva minacciato l'abitato.

Da questo momento gli oltre cento residenti possono fare rientro nelle proprie abitazioni. Per i sei ospiti della Riss, trasferiti nei giorni scorsi in via precauzionale, il ritorno nella struttura è previsto nella giornata di domani.

La decisione è arrivata al termine di una lunga giornata di attesa, durante la quale alcuni abitanti hanno dato vita a una protesta pacifica, posizionando le proprie auto all'imbocco della strada che conduce a Colloro per chiedere di poter rientrare nelle proprie case.

L'evoluzione favorevole dell'incendio ha consentito al sindaco di revocare l'ordinanza di evacuazione. I focolai residui risultano infatti sotto controllo, anche se la situazione continua a richiedere la massima attenzione da parte dei soccorritori.

Le operazioni di monitoraggio e bonifica proseguiranno anche nella giornata di domani, con l'impiego delle squadre a terra e dei mezzi aerei, impegnati a scongiurare eventuali riprese delle fiamme.