Mercato due ruote a motore: bene gli scooter

La forte spinta arriva dagli scooter. Il mercato nazionale, ed anche del Vco, delle due ruote a motore, ha chiuso il 1° semestre del 2026 confermando una tendenza già emersa nei mesi precedenti: gli scooter, non le moto, continuano a sostenere la crescita del comparto. È quanto si rileva nell’ultimo report diffuso da Confindustria – Ancma. “La dinamica – spiegano gli esperti in una nota – riflette un contesto economico ancora caratterizzato da incertezza, che induce maggiore prudenza nelle scelte di acquisto, soprattutto per i veicoli di valore più elevato”.

I dati. Per quanto riguarda il mese di giugno appena terminato, il mercato delle due ruote a motore ha totalizzato 50.512 veicoli e un incremento dei volumi pari a +14,28%. Entrando nel dettaglio, gli scooter hanno messo a segno la migliore performance con un incremento del 18,56% e 31.074 unità; poi le moto, in crescita dell’8,06% e 17.541 veicoli immatricolati. In positivo anche i ciclomotori, che hanno chiuso il mese con un +8,03% e 1.897 unità. Significativa a giugno, dicono sempre da Ancma, la performance dei veicoli a zero emissioni, “dovuta alla progressiva immatricolazione dei veicoli acquistati con l’Ecobonus statale: nel 6° mese dell’anno il mercato elettrico cresce del 63,55% e 1.485 unità”.