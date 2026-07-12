Previsioni occupazionali di luglio, nel Vco 1.430 nuovi contratti

Sono 6.220 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per il mese di luglio 2026, pari al 20,1% delle entrate complessive previste a livello regionale. È quanto emerge dal bollettino mensile del Sistema Informativo Excelsior ed elaborato dal servizio studi della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Tratti comuni alle quattro realtà del territorio sono l’alta percentuale, superiore al 74% delle entrate previste, di contratti a termine, la domanda di occupazione espressa da un numero relativamente basso di imprese sul totale (16% di Novara, 17% di Biella, 18% di Vercelli e 21% di Verbania), una difficoltà di reperimento che oscilla tra il 45% e il 49% delle entrate previste e una richiesta di esperienza professionale specifica o quantomeno nello stesso settore, che caratterizza in misura prevalente la domanda di lavoro (percentuale che, nel dettaglio, si attesta al 58% per Novara e Verbania, al 59% per Biella, al 62% per Vercelli).

Per quanto riguarda la provincia del Verbano Cusio Ossola, le entrate programmate a luglio 2026 sono 1.430 (+50 rispetto al 2025); nel 12% saranno stabili, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, per l’88% saranno a termine. Si concentreranno per l’82% nel settore dei servizi e per il 78% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. L’8% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (13%).

In 46 casi su 100 le imprese prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati. Il 6% delle entrate sarà destinato a personale laureato, mentre una quota pari al 29% delle entrate complessive riguarderà giovani con meno di 30 anni. Il settore a esprimere il più alto fabbisogno è quello dei servizi di alloggio e ristorazione (690 entrate previste), seguito dal commercio (180), dai servizi alle persone (160), dalle costruzioni (70) e infine dai servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio (60).