Bicicletta elettrica da 2000 euro rubata al mercato di Domodossola: identificato e denunciato il responsabile

Si è conclusa con l'identificazione del responsabile e il recupero della refurtiva l'indagine condotta dalla Polizia Locale di Domodossola sul furto di una bicicletta elettrica del valore di circa 2.000 euro, avvenuto in Piazza Mercato durante il tradizionale mercato del sabato.

Dopo il furto, il proprietario aveva presentato querela alla Polizia Locale, pur ritenendo difficile individuare l'autore del reato a causa della grande affluenza di persone presente quel giorno nel centro storico cittadino.

L'attività investigativa, però, ha permesso di risalire al presunto ladro. Determinante è stato il lavoro di uno degli ufficiali del Corpo, che ha analizzato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza comunale installato nel Borgo della Cultura.

La svolta è arrivata in modo del tutto casuale: il vice commissario, mentre si trovava fuori servizio in un altro comune dell'Ossola, ha riconosciuto una persona che corrispondeva perfettamente alla descrizione dell'uomo immortalato dalle telecamere durante il furto. Un'intuizione che si è poi rivelata fondata e che ha consentito di indirizzare con successo le successive indagini.

L'accertamento è proseguito con la collaborazione della Polizia Locale del Comune di residenza del sospettato, resa necessaria dagli attuali limiti territoriali delle competenze della Polizia Locale, ancora disciplinate da una normativa nazionale del 1986. Un tema che proprio in questi giorni è al centro dell'esame parlamentare di una proposta di riforma destinata ad aggiornare il quadro normativo.

Al termine degli accertamenti, il presunto autore del furto è stato identificato e denunciato a piede libero per il reato di furto, previsto dall'articolo 624 del Codice penale.

La bicicletta elettrica è stata recuperata dagli agenti e restituita al legittimo proprietario.