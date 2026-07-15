Violento temporale sul VCO: alberi sulla superstrada e traffico in tilt tra Pieve Vergonte e Anzola

Il maltempo si è abbattuto con forza sul Verbano Cusio Ossola nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio. Intorno alle 14 un intenso fronte temporalesco ha interessato gran parte del territorio, portando con sé pioggia abbondante, raffiche di vento e una breve ma intensa grandinata.

Le conseguenze più pesanti si sono registrate lungo la superstrada dell'Ossola, dove la caduta di due alberi, in due punti diversi del tratto compreso tra gli svincoli di Pieve Vergonte e Anzola, ha rallentato sensibilmente la circolazione.

Il traffico ha subito forti disagi, con rallentamenti e code che si sono rapidamente formate in entrambe le direzioni. Molti automobilisti hanno cercato percorsi alternativi uscendo dalla superstrada, congestionando così anche la viabilità ordinaria nell'abitato di Ornavasso.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nella rimozione delle piante cadute e nella messa in sicurezza della carreggiata per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.