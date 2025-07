Karmageddon, un’edizione che conferma la crescita del festival a Domobianca FOTO

Un’edizione da incorniciare, quella del Karmageddon, che sabato 12 luglio ha portato sulle alture di Domobianca365 oltre dieci ore di musica elettronica no stop, accendendo la montagna con ritmo, energia e uno spirito di condivisione che ha coinvolto centinaia di persone.

A pochi giorni dalla chiusura del festival, il bilancio tracciato dagli organizzatori è più che positivo: “È andata molto bene – commentano dall’Associazione Karma – Il meteo è stato dalla nostra parte e il lavoro di tanti mesi è stato pienamente ripagato. Siamo felici della risposta del pubblico: abbiamo registrato presenze da varie zone d’Italia, e anche dall’estero. L’area camping, immersa nel verde, è stata molto apprezzata”.

Tre palchi, una sola anima, e una line-up che ha saputo alternare grandi nomi internazionali – come Merk & Kremont, protagonisti assoluti della scena dance mondiale – a dj emergenti e talenti locali, con il collettivo Backtotheroots a chiudere la serata in grande stile. Applauditi anche gli altri artisti saliti in console: dalla giapponese Riria a Sgamo, da Yamz a Sara Guzzo, ognuno con un set capace di interpretare il contesto naturale del Lusentino con intensità e rispetto.

Tra i punti di forza dell’edizione appena conclusa, anche l’approccio sostenibile e consapevole: bicchieri riutilizzabili, invito al car sharing e un’esperienza immersiva tra musica e natura.

“Vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile il festival – aggiunge Alessio Finazzi, presidente dell'associazione – a partire dalla Fondazione Comunitaria del Vco, ai nostri sponsor, a Domobianca365, che da anni ci affianca in questa avventura e ci permette di realizzare l’evento in un contesto unico ma soprattutto voglio dire grazie al nostro staff di volontari, davvero impeccabile: senza di loro, nulla sarebbe possibile”.